Rayan é dúvida contra o Bragantino; veja como Vasco pode jogar
Jogo do Brasileirão acontece neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília)
Rayan não participou de treinos durante a semana e é dúvida na escalação do Vasco para o jogo contra o Bragantino, neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques. O atacante sentiu dores ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 do Cruz-Maltino sobre o rival Fluminense, na segunda-feira (20). Caso a promessa fique fora do próximo jogo do Brasileirão, Pablo Vegetti deve retornar à equipe titular.
A outra dúvida de Fernando Diniz é entre Hugo Moura, que cumpriu suspensão no clássico, ou Tchê Tchê como dupla de Barros no meio-campo. A provável escalação vascaína tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê), Philippe Coutinho; Andrés Gómez, Rayan (Vegetti) e Nuno Moreira.
Lesão de Rayan, destaque do Vasco
Rayan sentiu dores na perna durante o primeiro tempo do jogo contra o Fluminense. Mesmo assim, Diniz optou por manter o atacante, que vem sendo o grande destaque vascaíno nos últimos jogos. A decisão deu resultado: dele saiu a jogada do segundo gol - antes da contusão, o próprio havia marcado o primeiro tento cruz-maltino. Na comemoração, o atleta foi até o banco de reservas para receber atendimento médico.
A ausência de Rayan entre os relacionados não é certa. A comissão técnica do Vasco, inclusive, optou por tirá-lo dos treinos justamente para aliviar suas dores e permitir que esteja à disposição contra o Bragantino.
Em boa fase, Cruz-Maltino enfrenta o Bragantino
O Vasco vive ótima sequência na temporada: são três vitórias consecutivas, cinco nos últimos seis jogos. Oitavo colocado no Brasileirão, enfrentará o Bragantino, que está apenas três pontos atrás na tabela, fora de casa. O jogo é importante na briga por vagas em competições sul-americanas - o Cruz-Maltino sonha com a classificação para a próxima edição da Libertadores.
