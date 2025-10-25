O técnico Fernando Diniz está encantado por Philippe Coutinho desde que chegou ao Vasco. Em entrevista ao programa "De Cara com o Cara", da "Romário TV", o treinador elogiou o empenho de todo elenco vascaíno, mas destacou que, apesar de ser o grande astro, o ex-Liverpool é um dos que trabalha mais arduamente nos treinamentos. Para o professor cruz-maltino, inclusive, o craque está perto de um retorno à Seleção Brasileira.

- E um dos que mais trabalha, por incrível que pareça, pela conexão instantânea que a gente criou desde o primeiro momento, é o Philippe Coutinho, um dos que mais corre, não sai dos treinos. Antes de eu chegar, tinha problemas de ter que administrar treino e carga de jogo. Comigo aconteceu o contrário: ele treina, frequenta menos o departamento médico, se sente cada vez melhor, com a ferramenta de trabalho mais ativa e afiada. A tendência é ele jogar cada vez melhor - elogiou.

O técnico vascaíno se impressionou também com a humildade do meia-atacante. Segundo ele, Coutinho tem excelente relação com todo o grupo.

- Coutinho é um sol aqui dentro, dá brilho para as coisas. Ele é brilhante mesmo. De todos que trabalhei desse nível, é o mais humilde, é diferente. Ele é solidário. Não quer apagar o do lado para brilhar, aquece quem está do lado, faz jogar melhor. E os jogadores percebem isso. É um ídolo, um grande craque, que não cria rusga com ninguém - contou.

Fernando Diniz ainda disse que teve uma química instantêna com o craque. Para o técnico, é natural que o ex-Barcelona retorne à Seleção Brasileira pelo nível que tem apresentado.

- Com o Coutinho foi uma coisa diferente, muito instantâneo. Uma química igual quando as pessoas se apaixonam. Na primeira conversa, você sente que o negócio vai andar, primeiro treino. Está cada vez mais se aproximando de voltar à Seleção, sem forçar. É um jogador que não precisa ser testado na Seleção, jogador de Copa do Mundo, foi bem em 2018, jogador de Champions League, gosta de pressão... Está a caminho disso - afirmou.

Coutinho e Diniz abraçados à beira do campo no clássico contra o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Vasco de Coutinho e Diniz tem compromisso pelo Brasileirão

O Vasco vive ótima sequência na temporada: são três vitórias consecutivas, cinco nos últimos seis jogos. Oitavo colocado no Brasileirão, enfrentará o Bragantino, que está apenas três pontos atrás na tabela, fora de casa. A partida acontece neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília) e é importante na briga por vagas em competições sul-americanas - o Cruz-Maltino sonha com a classificação para a próxima edição da Libertadores.

A provável escalação vascaína tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê), Philippe Coutinho; Andrés Gómez, Rayan (Vegetti) e Nuno Moreira.