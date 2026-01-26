Vasco x Chapecoense: como comprar ingresso para o primeiro jogo do Brasileirão em São Januário
Vendas para sócios-torcedores abre nesta terça-feira (27)
- Matéria
- Mais Notícias
A partir das 12h desta terça-feira (26), o sócio-torcedor do Vasco poderá garantir seu ingresso para a partida contra a Chapecoense, a primeira do Brasileirão em São Januário. O jogo, válido pela segunda rodada, será no dia 5 de fevereiro (quinta-feira), às 20h.
Brasileirão ganha nova SAF em 2026, mas mantém mesmo número de clubes; veja lista
Lance! Biz
Brasileirão 2026: quem são os 20 técnicos que iniciam a competição
Futebol Nacional
Hinestroza chega ao Rio e revela fator que o fez assinar com o Vasco: ‘Foi determinante’
Vasco
A venda para o público geral e para a torcida visitante será no dia 29 (quinta-feira), a partir das 10h. Em todos os setores do estádio será obrigatório o acesso com biometria facial. Para realizar o cadastro, acesse sociogigante.com.br.
➡️ Confira a tabela do Brasileirão e os próximos jogos do Vasco
Valores para Vasco x Chapecoense
Os sócios estatutários e do plano "Dinamite Eterno" serão os primeiros a poderem adquirir as entradas para a estreia do Vasco em casa. Depois serão os adeptos dos planos "Gigante": o de cinco estrelas poderão comprar na terça, a partir das 14h; o de quatro, às 17h; os de três, a partir de quarta-feira, às 10h; e por fim o de duas estrelas e o "Norte a Sul", a partir de 12h. Às 14h, a venda abre para os sócios "Camisas Negras" e "Coração Infantil". Por último, na quinta, será a vez do público geral, torcida visitante e beneficiários de gratuidade.
Arquibancada
- Dinamite Eterno: check-in
- Gigante ⭐⭐⭐⭐⭐: R$ 30
- Gigante ⭐⭐⭐⭐: R$ 36
- Gigante ⭐⭐⭐: R$ 42
- Gigante ⭐⭐: R$ 48
- Estatutário e Norte a Sul: R$ 60
- Camisas Negras: R$ 84
- Inteira: R$ 120
- Meia: R$ 60
VIP
- Dinamite Eterno: check-in
- Gigante ⭐⭐⭐⭐⭐: R$ 40
- Gigante ⭐⭐⭐⭐: R$ 48
- Gigante ⭐⭐⭐: R$ 56
- Gigante ⭐⭐: R$ 64
- Estatutário e Norte a Sul: R$ 80
- Camisas Negras: R$ 112
- Inteira: R$ 160
- Meia: R$ 80
Social
- Dinamite Eterno: check-in
- Gigante ⭐⭐⭐⭐⭐: R$ 50
- Gigante ⭐⭐⭐⭐: R$ 60
- Gigante ⭐⭐⭐: R$ 70
- Gigante ⭐⭐: R$ 80
- Estatutário e Norte a Sul: R$ 100
- Camisas Negras: R$ 140
- Inteira: R$ 200
- Meia: R$ 100
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Gratuidades
As gratuidades poderão ser resgatadas até o dia 30 de janeiro, às 17h, ou conforme a disponibilidade. Para acessar o ingresso, o torcedor deve ter cadastrado a biometria facial e então acessar vasco.eleventickets.com no setor da Arquibancada (portão 5 ou 9).
Para crianças de 3 a 11 anos, o resgate será permitido dentro do cadastro de um adulto responsável que tenha ingresso para o setor da Arquibancada. Abaixo desta idade, não é necessário retirar ingresso.
Para idosos, será preciso apresentar documento original com foto. Pessoas com deficiência (PCD), devem acessar o site, realizar o cadastro, e acessar a aba "benefício". Ali, deve anexar o documento que comprova o direito à gratuidade, aguardar a análise e a notificação por e-mail. Será permitido ingresso de acompanhante se houver previsão legal ou indicação expressa em laudo médico.
O "camarote da inclusão" segue o mesmo protocolo de acesso pelo site, na aba "benefícios", e anexação de documentos comprobatórios de "TEA", com análise e notificação via e-mail. Havendo a aprovação e biometria cadastrada, estará apto a resgatar a entrada no setor camarote e ingresso "camarote 33/34".
Para isso, os documentos necessários são laudo médico, CipTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista"
Acesso a São Januário
Os portões da partida entre Vasco e Chapecoense abrem às 18h, duas horas antes da bola rolar. Confira os portões por setor do estádio:
- Arquibancada: portões 5, 8 e 9;
- Gratuidade: portões 5, 8 e 9;
- VIP e Camarote da Inclusão: portão 3;
- Social: Principal e portão 19;
- Visitante: portão 11.
➡️ Aposte na vitória do Vasco nos jogos do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias