Vasco x Chapecoense: como comprar ingresso para o primeiro jogo do Brasileirão em São Januário

A partir das 12h desta terça-feira (26), o sócio-torcedor do Vasco poderá garantir seu ingresso para a partida contra a Chapecoense, a primeira do Brasileirão em São Januário. O jogo, válido pela segunda rodada, será no dia 5 de fevereiro (quinta-feira), às 20h.

A venda para o público geral e para a torcida visitante será no dia 29 (quinta-feira), a partir das 10h. Em todos os setores do estádio será obrigatório o acesso com biometria facial. Para realizar o cadastro, acesse sociogigante.com.br.

Valores para Vasco x Chapecoense

Os sócios estatutários e do plano "Dinamite Eterno" serão os primeiros a poderem adquirir as entradas para a estreia do Vasco em casa. Depois serão os adeptos dos planos "Gigante": o de cinco estrelas poderão comprar na terça, a partir das 14h; o de quatro, às 17h; os de três, a partir de quarta-feira, às 10h; e por fim o de duas estrelas e o "Norte a Sul", a partir de 12h. Às 14h, a venda abre para os sócios "Camisas Negras" e "Coração Infantil". Por último, na quinta, será a vez do público geral, torcida visitante e beneficiários de gratuidade.

Arquibancada

Dinamite Eterno: check-in

Gigante ⭐⭐⭐⭐⭐: R$ 30

Gigante ⭐⭐⭐⭐: R$ 36

Gigante ⭐⭐⭐: R$ 42

Gigante ⭐⭐: R$ 48

Estatutário e Norte a Sul: R$ 60

Camisas Negras: R$ 84

Inteira: R$ 120

Meia: R$ 60

VIP

Dinamite Eterno: check-in

Gigante ⭐⭐⭐⭐⭐: R$ 40

Gigante ⭐⭐⭐⭐: R$ 48

Gigante ⭐⭐⭐: R$ 56

Gigante ⭐⭐: R$ 64

Estatutário e Norte a Sul: R$ 80

Camisas Negras: R$ 112

Inteira: R$ 160

Meia: R$ 80

Social

Dinamite Eterno: check-in

Gigante ⭐⭐⭐⭐⭐: R$ 50

Gigante ⭐⭐⭐⭐: R$ 60

Gigante ⭐⭐⭐: R$ 70

Gigante ⭐⭐: R$ 80

Estatutário e Norte a Sul: R$ 100

Camisas Negras: R$ 140

Inteira: R$ 200

Meia: R$ 100

Gratuidades

As gratuidades poderão ser resgatadas até o dia 30 de janeiro, às 17h, ou conforme a disponibilidade. Para acessar o ingresso, o torcedor deve ter cadastrado a biometria facial e então acessar vasco.eleventickets.com no setor da Arquibancada (portão 5 ou 9).

Para crianças de 3 a 11 anos, o resgate será permitido dentro do cadastro de um adulto responsável que tenha ingresso para o setor da Arquibancada. Abaixo desta idade, não é necessário retirar ingresso.

Para idosos, será preciso apresentar documento original com foto. Pessoas com deficiência (PCD), devem acessar o site, realizar o cadastro, e acessar a aba "benefício". Ali, deve anexar o documento que comprova o direito à gratuidade, aguardar a análise e a notificação por e-mail. Será permitido ingresso de acompanhante se houver previsão legal ou indicação expressa em laudo médico.

O "camarote da inclusão" segue o mesmo protocolo de acesso pelo site, na aba "benefícios", e anexação de documentos comprobatórios de "TEA", com análise e notificação via e-mail. Havendo a aprovação e biometria cadastrada, estará apto a resgatar a entrada no setor camarote e ingresso "camarote 33/34".

Para isso, os documentos necessários são laudo médico, CipTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista"

Acesso a São Januário

Os portões da partida entre Vasco e Chapecoense abrem às 18h, duas horas antes da bola rolar. Confira os portões por setor do estádio:

Arquibancada: portões 5, 8 e 9;

Gratuidade: portões 5, 8 e 9;

VIP e Camarote da Inclusão: portão 3;

Social: Principal e portão 19;

Visitante: portão 11.

Jogadores do Vasco com a torcida em São Januário (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)

