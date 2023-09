O meio-campista Marlon Gomes está liberado pelo departamento médico do Vasco e vai poder enfrentar o Fluminense, sábado (16), no Nilton Santos. O jogador era dúvida por causa de um trauma sofrido no nariz, enquanto estava com a Seleção Olímpica do Brasil, mas o edema diminuiu consideravelmente. No entanto, terá utilizar uma máscara de proteção facial, como informou o clube em nota.