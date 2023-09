Autoridades do estado do Rio de Janeiro se posicionaram a favor da liberação de São Januário, casa do Vasco, interditado desde 22 de junho. Em Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), a Polícia Militar (PMERJ), Corpo de Bombeiros e Superintendência de Desportos do Estado do Rio De Janeiro (Suderj) afirmaram que há condições para realização de partidas no estádio.