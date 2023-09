IMPORTANTE:

Os setores com acessibilidade destinados aos Portadores de Necessidades Especiais e seus acompanhantes são apenas os setores pertencentes ao anel inferior do Estádio Nilton Santos.



O QUE É PRECISO PARA RETIRAR AS GRATUIDADES?



Pessoas com Deficiência: laudo médico, com assinatura e carimbo do médico, ou Cartão PCD/Carteira Diferenciada, emitidos pelo Detran. Será concedida gratuidade para acompanhante apenas se estiver descrito no laudo ou se houver previsão legal.



O Vasco poderá solicitar a comprovação da compra de ingresso dos pais ou responsáveis legais da pessoa com deficiência menor de 18 anos, para atestar que esta será acompanhada para acessar o estádio.



Crianças de 3 a 11 anos: apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento original com foto e CPF. A gratuidade só poderá ser retirada pelos pais ou responsáveis legais da criança, com apresentação de documento com foto que comprove o vínculo. Não há direito à gratuidade para o acompanhante.



Idosos – A partir de 65 anos: apresentação de documento de identidade com foto ou Cartão emitido pelo Detran. Não há direito à gratuidade para acompanhante.



Crianças até 2 anos com documento original: não é necessária a retirada da gratuidade. Apresentar apenas o documento de identificação ou certidão de nascimento direto no setor que possui a gratuidade (NORTE, LESTE SUPERIOR, OESTE SUPERIOR A e OESTE SUPERIOR B).



O VASCO PODERÁ COBRAR OS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O DIREITO À GRATUIDADE NO MOMENTO DA RETIRADA E DO ACESSO AO ESTÁDIO.