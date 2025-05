O Vasco venceu o Melgar, do Peru, por 3 a 0, na noite desta terça-feira (27), em São Januário, e se classificou para os playoffs de oitavas de final da Sul-Americana. Rayan, Paulo Henrique e Vegetti marcaram os gols da vitória cruz-maltina na última rodada da competição.

A vitória fez o Vasco terminar a fase de grupos, da Sul-Americana, em 2º lugar. O Cruz-Maltino ultrapassou o Melgar e se classificou aos playoffs de oitavas de final da competição. A equipe comandada por Fernando Diniz vai encarar um dos terceiros colocados da Libertadores. A tendência é de que seja algum clube do Grupo A, C ou F.

Como foi o jogo?

Precisando vencer para avançar aos playoffs de oitavas de final, o Vasco balançou a rede logo aos 2 minutos do primeiro tempo com Rayan. Em jogada triangulada entre o atacante, Paulo Henrique e Philippe Coutinho, o jogador chapou firme e abriu o placar.

O Melgar não se abateu com o gol e passou a envolver o Vasco. Aos 12 minutos, Orzán arriscou de fora da área e obrigou Léo Jardim a fazer uma grande defesa. O meia da equipe peruana ia acertar o ângulo.

Depois de uma certa pressão do Melgar, o Vasco voltou a trocar passes e controlar a posse. Aos 21 minutos, após cruzamento, Vegetti não conseguiu subir e pediu pênalti. Na sequência do lance, Jair tentou colocar e o chute for para fora.

Quando o jogo parecia que tinha dado uma esfriada e iria caminhar para o Vasco ir para o intervalo com 1 a 0. Paulo Henrique marcou o segundo, e Vegetti o terceiro.

Aos 32 minutos, Paulo Henrique iniciou a jogada pelo lado direito e tocou para Tchê Tchê, que deu em Coutinho. O meia esperou Piton ultrapassar. O lateral-esquerdo cruzou, a zaga do Melgar não afastou e a bola sobrou limpa no lateral-direito.

Aos 43 minutos, Coutinho tocou para Tchê Tchê, que entregou em Vegetti. O atacante chutou na saída do goleiro adversário para marcar o terceiro do Vasco.

Se por um lado, o primeiro tempo foi de estremecer São Januário, o segundo ofereceu pouca emoção. O Vasco pouco arriscou. A grande chance foi aos 38 minutos, com Adson, que fez o goleiro adversário salvar o que seria o quarto gol cruz-maltino. O Melgar, por sua vez, obrigou Léo Jardim a fazer uma defesa somente aos 9 minutos e nada mais.

Com a vantagem no placar, Diniz aproveitou para testar possibilidades no elenco. Em diversas ocasiões, o técnico do Vasco afirmou em coletivas que não conhecia alguns jogadores.

Rayan abriu o placar para o Vasco em São Januário (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

O que vem por aí?

O Vasco volta a campo para enfrentar o Bragantino no final de semana. O Cruz-Maltino recebe o Bragantino às 21h de sábado (31), em São Januário. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 3 X 0 MELGAR-PER

6ª RODADA DO GRUPO G - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 27 de maio de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Rayan (2' do 1ºT), Paulo Henrique (32' do 1ºT) e Vegetti (43' do 1ºT);

🟨 Cartões amarelos: Jair e Lucas Freitas (VAS); Vivanco e Leonel González (MEL).

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê (Adson), Rayan (Alex Teixeira) (Garré), Coutinho e Nuno Moreira (Mateus Carvalho); Vegetti.

MELGAR (Técnico: Wálter Ribonetto)

Cáceda; Lazo (Arias), Barrios, Leonel González e LLontop (Cabanillas); Orzán, Tomás Martínez (Guzmán), Tandazo e Cabrera; Liza e Gregorio Rodríguez (Vivanco).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL);

🚩 Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Richard Ortiz (COL);

🖥️ VAR: Keiner Jimenez (COL).