Saldivia e Rojas não mostram credenciais em estreia pelo Vasco

O empate sem gols do Vasco com o Nova Iguaçu marcou a estreia de dois reforços com a camisa cruz-maltina: Alan Saldivia e Johan Rojas. O zagueiro iniciou o duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca como titular, enquanto o atacante entrou em campo já no segundo tempo em São Januário.

Com 90 minutos em campo, o Saldivia foi quem deixou maior margem para análise na primeira partida pelo Gigante. Peça importante na construção, o uruguaio foi o segundo jogador que mais acertou passes no jogo (atrás apenas de Hugo Moura), com 76 em 82 tentados (93% de aproveitamento).

No entanto, dois lances marcaram negativamente a estreia do zagueiro. Logo aos seis minutos, o defensor deu a bola de presente nos pés de Lucas Cruz, do Nova Iguaçu, que armou o contra-ataque para os visitantes. O reforço do Vasco se recuperou no lance e venceu o atacante no jogo de corpo. Na volta do intervalo, mais um vacilo: Saldivia tentou domínio e acabou se atrapalhando, cedendo novo ataque para o adversário.

Por sua vez, Johan Rojas entrou em campo já aos 22 minutos do segundo tempo e teve pouca amostragem, com estreia tímida. O colombiano se movimentou buscando os lados do campo e teve 20 ações com a bola, tentou cinco cruzamentos e acertou apenas um. Além disso, completou 11 de 12 passes, mas não participou de nenhuma jogada decisiva.

Na entrevista coletiva após o jogo, Fernando Diniz relacionou o desempenho dos estreantes ao condicionamento físico de ambos. Ele elogiou, ainda, o esforço de Saldivia por ter jogado a partida completa.

— O Saldivia e o Rojas eu sabia que não iam aguentar (jogar 90 minutos). Rojas nós estávamos acompanhando nos treinos. Saldivia está há muito tempo sem jogar, mas se colocou à disposição. Ia ser normal para esses jogadores que chegaram agora sentir mais — comentou o técnico do Vasco.

