Léo Jardim admite 'momento ruim' do Vasco no Brasileirão

Um dos melhores jogadores do Vasco na partida, o goleiro Léo Jardim classificou a derrota por 1 a para o Bahia, na Fonte Nova, neste domingo (23), como "muito doída". Após a partida, o goleiro reconheceu o mau momento da equipe no Brasileirão e disse que o Vasco precisa "aceitar as críticas" pelo desempenho nos últimos jogos.

— Foi uma derrota muito doída. A gente tinha um plano de jogo para poder vencer o Bahia aqui, mas infelizmente as coisas não aconteceram da forma que a gente esperava — disse o goleiro do Vasco na saída do campo, em entrevista ao Premiere.

— Neste momento a gente não tem muito o que falar, é continuar trabalhando. A gente tem trabalhado muito para poder mudar essa situação, para poder sair dessa situação. Agora é aceitar as críticas, porque a gente sabe que está num momento ruim, num momento difícil — acrescentou Léo Jardim.

A derrota deste domingo foi a quinta seguida do Vasco no Campeonato Brasileiro. O time de Fernando Diniz estacionou nos 42 pontos, na 13ª posição, mas pode cair para o 15º lugar ainda nesta rodada. Isto vai acontecer se o Ceará pelo menos empatar com o Mirassol, fora de casa, e o Internacional superar o Santos no Beira-Rio. Os dois jogos serão disputados nesta segunda-feira (24).

Léo Jardim confia em recuperação do Vasco

Apesar de reconhecer o mau momento, Léo Jardim afirmou que confia na recuperação do Vasco no Brasileirão.

— A gente tem condições de poder mudar essa situação. Ainda temos três jogos pela frente. É continuar acreditando no trabalho, continuar trabalhando, para poder mudar essa situação o mais rápido possível — considerou o goleiro.

O Vasco volta a campo na próxima sexta-feira (28), quando recebe o Inter em São Januário a partir das 19h30.