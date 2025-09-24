Vasco aposta em trunfo para manter sequência de invencibilidade

O Vasco chega à próxima rodada do Campeonato Brasileiro apoiado em um trunfo: o volante Barros. Um dos destaques da equipe no empate em 1 a 1 com o Flamengo, no último domingo (21), no Maracanã, o camisa 88 foi um dos melhores em campo, mostrando intensidade na marcação e segurança na saída de bola. A equipe completou cinco jogos sem perder, sequência na qual o jogador foi titular em todas as partidas.

continua após a publicidade

➡️ Vasco de Diniz repete o placar em quase um terço das partidas

Barros retornou ao Cruzmaltino na janela de transferências do meio do ano, após empréstimo ao América-MG, que iria até o fim de 2025, mas foi interrompido a pedido do Vasco. Sua reestreia ocorreu contra o Corinthians, entrando no final da partida, em São Januário. Na rodada seguinte, diante do Botafogo, ganhou a vaga de titular na ausência de Tchê Tchê e teve um bom desempenho. Seguiu na equipe principal na vitória sobre o Sport, duelo em que Jair se lesionou e virou baixa para o restante da temporada. No reencontro com o Botafogo pela Copa do Brasil, voltou a ter uma boa atuação, consolidando espaço no time.

➡️ Vasco solicita à Justiça autorização para empréstimo milionário; veja o que se sabe

Cauan Barros em campo pelo Vasco em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/Agif)

Após o clássico com o Flamengo, Fernando Diniz exaltou a importância do volante.

- Eu acho que o Barros entrou no momento que ele tinha que entrar. Esperou o tempo para ter a oportunidade e hoje se coloca como um dos titulares. O time não tem só onze, mas ele se adaptou rápido e se tornou bastante importante para a equipe - afirmou o treinador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Longo jejum em São Januário

Apesar da invencibilidade recente, o Vasco convive com um tabu incômodo em São Januário. A última vitória no estádio foi no dia 7 de agosto, contra o CSA, pela Copa do Brasil. Desde então, foram três empates e uma derrota. Pelo Brasileirão, o jejum é ainda maior: a última vitória diante da torcida foi em maio, sobre o Fortaleza. No dia da próxima partida, o clube completará 130 dias sem vencer em casa, sua segunda pior marca como mandante na Era dos Pontos Corridos — a mais longa ocorreu em 2005, com 151 dias.

Com Barros consolidado entre os titulares, o Vasco tenta voltar a vencer em seu caldeirão nesta quarta-feira (24), às 19h30.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real