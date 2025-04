Vasco anuncia saída de De Lucca

O Vasco anunciou a saída do volante De Lucca. O jogador rescindiu com o Cruz-Maltino para poder assinar com o Cuiabá.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

De Lucca estava fora dos planos de Carille para a temporada e vinha treinando separado do elenco principal. O contrato do volante com o cruz-maltino era até o final deste ano.

continua após a publicidade

Confira o comunicado divulgado pelo Vasco:

"O Vasco da Gama informa que acertou a transferência do volante Patrick de Lucca ao Cuiabá.

O Gigante da Colina agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira."

Uma das primeiras contratações da 777 Partners, De Lucca chegou ao clube em 2022. Ao todo, o volante fez 10 partidas com a camisa cruz-maltina e não balançou a rede.

De Lucca chegou ao clube em 2022 (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

➡️ Casaca x Cazá: conheça a origem dos cânticos de Vasco e Sport

Após um período de empréstimo no Ceará, De Lucca voltou ao Cruz-Maltino para disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. No entanto, o jogador não agradou Carille.