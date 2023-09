Galarza chegou ao Vasco em 2020 para a base. O Cruz-Maltino comprou o volante junto ao Olimpia, do Paraguai, em 2021, por 500 mil dólares (cerca de R$ 2,6 milhões na cotação atual). O meia vivia seu melhor momento no clube de São Januário, o volante disputou 36 partidas, marcou três gols e deu três assistências. Em 2022 foi emprestado para o Coritiba e retornou ao clube neste ano, teve chances com Barbieri no Carioca e no Brasileirão, mas com Ramon Diaz realizou apenas um jogo.