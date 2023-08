- Jogar na Arena Fonte Nova é muito difícil, como qualquer outro jogo no Brasileiro. Eu me importo muito mais no nosso trabalho do que talvez no nosso adversário, como vamos está preparados para enfrentar um grande adversário. Por que a gente se preocupa mais com o adversário e não pode esquecer do trabalho que está sendo feito. O foco de cada um tem que ser fazer o melhor, o nós, dentro de campo, para depois pensar no adversário, que no Brasileiro qualquer jogo é difícil. - completou Léo, encerrando a entrevista.