Polêmicas sobre polêmicas quando o assunto se chama São Januário. Instalação de biometria e reconhecimento facial é uma das determinações do Minsitério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) para desinterditar o estádio do Vasco. Segundo informações apuradas pelo Lance!, este tipo de catraca está no estádio desde o jogo contra o Bahia, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.