Remodelou o departamento de futebol com as demissões de alguns profissionais e as chegadas de outros, como o supervisor Rodrigo Pelaipe e o gerente das categorias de base, Rodrigo Dias. A comissão técnica de Ramon Diaz está garantida em 2024 e negocia a ampliação do vínculo. Em contato com o Lance!, Alexandre Mattos afirmou que o treinador tem participado intensamente do planejamento para 2024.