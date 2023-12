Em 2021, o Red Bull Bragantino pagou ao Internacional R$ 35,9 milhões por Praxedes e pretende recuperar boa parte do investimento, além de manter parte dos direitos econômicos para lucrar no futuro. O técnico Ramón Díaz quer muito a permanência do meia para 2024, tanto que o escalou na última rodada do Brasileirão, obrigando o Vasco a pagar uma multa, algo em torno de R$ 1 milhão.