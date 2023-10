Desde sexta-feira, se quisesse, o Vasco poderia acionar uma cláusula contratual para retomar o controle do futebol e ficar com 81% das ações por um valor simbólico de R$ 1 mil. No entanto, um valor parcial cai na conta da SAF do Vasco na quinta-feira (6) e o clube por esperar o pagamento integral.