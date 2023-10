O CT Moacyr Barbosa, do Vasco, foi chancelado pela Conmebol e vai receber o Boca Juniors na preparação para a final da Libertadores. O time argentino vai enfrentar o Fluminense na grande decisão, que será no dia 4 de novembro, no Maracanã. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.