Vasco

Vasco adere ao pacto ‘Ninguém Se Cala’ e reforça compromisso no combate à violência de gênero

Clube reforça tradição de responsabilidade social ao se juntar a ação

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/10/2025
13:17
Vasco - Pacto Ninguém se Cala
imagem cameraRepresentantes do Vasco formalizam entrada no pacto “Ninguém Se Cala”(Foto: Dikran Sahagian/Vasco)
O Vasco da Gama formalizou, nesta segunda-feira (6), sua adesão ao Pacto “Ninguém Se Cala”, iniciativa criada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) em parceria com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). O protocolo busca promover ações de prevenção e combate à violência e ao assédio de gênero, reforçando a importância de ambientes seguros e acolhedores, especialmente em espaços esportivos.

A cerimônia de assinatura do termo de adesão foi realizada na sede do MPRJ e contou com a presença da diretora jurídica e de compliance do Vasco SAF, Bianca Reis, da advogada do clube, Jéssica Ferreira, e da diretora de História e Responsabilidade Social do CRVG, Clarissa Arteiro.

De acordo com o pacto, os signatários se comprometem a desenvolver campanhas educativas, debates, cursos e palestras que abordam temas como igualdade de gênero, respeito e enfrentamento às diversas formas de violência. O Vasco também atuará como parceiro na promoção de ações preventivas e de apoio às vítimas, consolidando o papel social do clube dentro e fora dos gramados.

Em entrevista ao site oficial do clube, Bianca Reis ressaltou o caráter histórico e social da iniciativa:

- A adesão mostra que o Vasco segue firme na sua tradição de pioneirismo e responsabilidade social. Enxergamos o Pacto ‘Ninguém Se Cala’ como mais uma oportunidade de transformar o futebol em instrumento de conscientização e mudança - afirmou a diretora.

Bianca também destacou que o clube pretende envolver diferentes setores da sociedade em torno do tema:

- O Vasco será parceiro na realização de campanhas de conscientização voltadas a profissionais e ao público em geral, além de auxiliar na promoção de debates e ações educativas. Queremos fazer a diferença oferecendo suporte e acolhimento às pessoas que se encontrarem em situação de risco.

Com a adesão ao Pacto “Ninguém Se Cala”, o Vasco reforça sua trajetória de vanguarda e engajamento social, reafirmando valores de respeito, igualdade e segurança — princípios que fazem parte da história e da identidade cruzmaltina.

