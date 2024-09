Vasco acerta empréstimo de cria da base para clube europeu

Lyncon e Erick Marcus comemoram gol do Vasco sobre o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 14:06 • Rio de Janeiro

O Vasco anunciou, nesta segunda-feira (2), o empréstimo do atacante Erick Marcus para o Ludogorets, da Bulgária, até junho de 2025. O jogador fez sua estreia pelo profissional na última temporada, mas perdeu espaço no elenco em 2024.

Pelo Vasco, o cria tem 36 jogos no profissional, com dois gols e duas assistência. Nesta temporada, o jogador de 20 anos veio perdendo espaço no elenco e quase não era relacionado pela comissão técnica.

Sua última partida foi no empate contra o Criciúma, fora de casa, pela 23ª rodada do Brasileirão. Erick chegou a ser relacionado para o confronto contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil, mas não foi utilizado.

O cria da base é mais um a deixar o clube nesta janela de transferência. Segundo o presidente Pedrinho, a diretoria busca aliviar a folha com venda de jogadores pouco utilizados. Até o momento, quatro atletas já se transferiram: Praxedes (Athletico-PR), Zé Gabriel (Coritiba), Serginho (Criciúma) e, agora, Erick Marcus completa a barca vascaína.