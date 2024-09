Quase no fim da janela, Vasco negocia com novo reforço

Maxime Dominguez será mais um reforço do Vasco da Gama (Foto: Divulgação/Gil Vicente)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 15:24 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco está atrás de mais um reforço nessa janela de transferências. O Lance! confirmou a informação do ge. O Cruz-Maltino está em contato com o Gil Vicente, de Portugal, pela contratação do meia suíço Maxime Dominguez, e precisa finalizar o acordo até segunda-feira (2), que marca o fim da janela.

Pelo tempo apertado, o Vasco busca fechar com o jogador de 28 anos o mais rápido possível, o que quer dizer que a assinatura deve acontecer digitalmente. Caso o acordo seja finalizado, o Cruz-Maltino pagará o total de 2 milhões de euros, e Maxime Dominguez terá contrato assinado por quatro anos.

Ainda com contrato em vigor com o Gil Vicente, o meia entra em campo pelo clube português neste domingo (1), mas tem previsão de embarcar para o Rio de Janeiro já no dia seguinte. Pelo Galo, Maxime Dominguez atuou por duas temporadas e soma 39 partidas, com seis gols marcados.

O meia de 28 anos é prioridade de Pedrinho no Vasco. Pelo estilo de jogo de Maxime Dominguez, o jogador seria uma opção para substituir Adson, que está fora por lesão.

O próximo jogo do Vasco é contra o Vitória neste domingo, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio do Barradão, em Salvador, e terá transmissão do Premiere.