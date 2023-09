- Atualmente, as oportunidades de patrocínio na camisa do Vasco são cada vez mais raras e não há lugar melhor para exibir sua marca do que ao lado direito do peito de nossa camisa, em especial. Além de ser uma propriedade nova, representa uma mudança que atende ao anseio antigo de nossa torcida e otimiza o potencial de retorno de um ativo tão emblemático quanto nossa camisa - explicou Marcelino ao site oficial do Vasco.