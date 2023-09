Na ocasião, Vegetti entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória sobre o Grêmio. No jogo seguinte, já como titular, o atacante sofreu e converteu o pênalti no empate com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, fora de casa. O argentino voltou a marcar no empate com o Bahia, novamente de pênalti. No clássico com o Fluminense, Vegetti foi o melhor em campo, sendo determinante com um gol e uma assistência, na vitória por 4 a 2.