O técnico Ramón Díaz, do Vasco, será julgado na próxima quinta-feira (21), às 11h, pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O treinador é réu pelo cartão vermelho recebido no empate com o Red Bull Bragantino, em 1 a 1, no Nabi Abi Chedid, no dia 14 de agosto, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.