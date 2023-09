Torcedores do Olympique de Marseille protestaram contra o presidente do clube, Pablo Longoria, em reunião com a diretoria na segunda-feira (18). Entre as principais queixas estão as saídas de ídolos do clube, como Dmitri Payet, atual jogador do Vasco. A equipe começou mal a temporada europeia, sendo eliminada da Champions League nos playoffs pré-fase de grupos.