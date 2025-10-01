Torcedores do Vasco elegem ambição da temporada: ‘Libertadores’

Com a boa fase que o Vasco de Fernando Diniz carrega nesta parte da temporada, fica o questionamento para o torcedor: qual é a ambição da temporada? Com a vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0 em São Januário, o Cruz-Maltino chega a marca de sete jogos sem perder.

Há oito pontos de distância do Juventude, primeiro time do Z4, o rebaixamento ainda é uma preocupação para 27 dos 170 torcedores que interagiram com a enquete do lance no canal do Vasco no Whatsapp.

Ter conquistado sete dos nove pontos possíveis nos últimos três jogos, faz com que a maior parte dos torcedores do Vasco mirem a vaga na Libertadores via classificação do Campeonato Brasileiro como objetivo da temporada.

Outros, preferem colocar mais o pé no chão, e têm a vaga na Sul-Americana como a meta. Neste momento, em 12º lugar na tabela, o Vasco é o último clube na zona de classificação para a competição.

Torcedores escolhem objetivo da temporada no canal do Lance! Vasco no Whatsapp

Pelo Vasco, Fernando Diniz chega a sete jogos de invencibilidade (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Palmeiras x Vasco

Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (1°), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere. ➡️Clique aqui para assistir no Premiere

O Vasco chega embalado para o confronto contra o Palmeiras, carregando uma sequência de sete jogos de invencibilidade — são três vitórias e quatro empates no período.

💊Desfalques do Vasco:

Para a partida, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o volante Barros, que está fora por suspensão. Outro desfalque certo é o lateral-esquerdo Lucas Piton, que segue se recuperando de uma lesão na panturrilha e deve permanecer fora por mais algum tempo. Além deles, Thiago Mendes, GB e Tchê Tchê continuam em processo de transição física. Entre os três, Tchê Tchê é quem tem mais chances de ser relacionado para o jogo, mas sua presença ainda depende da avaliação final do departamento médico.