Torcedores escolhem fornecedora de material favorita para o Vasco

Publicada em 28/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Com o contrato do Vasco com a Kappa se aproximando do seu encerramento no final do ano, o clube já começa a se movimentar para negociar com outra fornecedora. Em enquete realizada no canal Lance! Vasco no whatsapp, os cruz-maltinos elegeram a Nike como marca favorita para ser a fornecedora a partir da próxima temporada.

Com mais de 5 mil votos totais, a fornecedora americana que atualmente patrocina o Corinthians recebeu a preferência de mais da metade dos vascaínos. A Nike recebeu 59% dos votos, já a segunda colocada foi a alemã Puma, que ficou com 22,43% dos votos da galera. Já a Kappa, atual fornecedora, não recebeu prestígio da torcida do Vasco. A marca italiana recebeu apenas 6% dos votos. Outras empresas votadas foram a Adidas e a Umbro.

(Foto: Leandro Amorim/ Vasco)

O Vasco tem como objetivo aumentar a sua receita com royaties e também, principalmente, o valor fixo acertado com a empresa que fornece os materiais. Atualmente, o Gigante da Colina recebe apenas R$ 600 mil da Kappa. Para efeito de comparação, o rival Flamengo recebe no mínimo R$ 70 milhões por ano. O clube de São Januário vê a exposição de Dimitri Payet e possivelmente de Phillippe Coutinho como trunfos para negociar um valor mais alto.