Torcedores do Vasco detonam titular: ‘Joga de sacanagem’

Atlético-MG x Vasco | Léo e Hulk (Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 19:26 • Rio de Janeiro

No início do confronto entre Vasco e Atletico-MG, o zagueiro Léo foi responsável por dois erros que resultaram em ataques perigosos do adversário. No entanto, a equipe de Gabriel Milito não conseguiu aproveitar as chances.

Apesar disso, os torcedores não perdoaram os erros que poderiam resultar em gols do Galo. Nas redes, os fãs criticaram o defensor enquanto o duelo estava empatado por 0 a 0.

Leo, zagueiro do Vasco (Foto: Isabela Azine/AGIF)

Confira as reações na web: