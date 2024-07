‘Todo mundo já sabe’ que o Vasco promove grandes festas para o retorno dos crias

Philippe Coutinho é o novo camisa 11 do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 13/07/2024 - 10:11 • Rio de Janeiro (RJ)

A Barreira vai virar baile para a apresentação de Philippe Coutinho em São Januário. No entanto, não é de hoje que os vascaínos fazem uma grande festa para recepcionar a volta de crias do Vasco. Relembre com o Lance! como foram outras recepções.

ROBERTO DINAMITE

O maior ídolo do Vasco deixou o clube para ser jogador do Barcelona. Pouco aproveitado na Espanha, Dinamite quis voltar para o Brasil e o Flamengo surgiu como principal interessado.

No entanto, o rival não contava com que Eurico Miranda se movimentasse para repatriar Roberto.

A chegada de Dinamite ao Brasil foi muito celebrada entre os vascaínos. Ao voltar a vestir a camisa do Vasco, o eterno camisa 10 marcou cinco gols numa goleada histórica sobre o Corinthians.

Roberto Dinamite é o maior ídolo do Vasco (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

EDMUNDO

Edmundo circulou em alguns clubes do futebol brasileiro antes de voltar ao Vasco. O clube estava em situação delicada e o "Animal" foi a salvação.

No retorno ao Vasco, o Edmundo foi recepcionado por Eurico Miranda e a torcida. Além disso, o ídolo cruz-maltino recebeu a camisa 10 das mãos do ex-presidente.

Edmundo recebeu a camisa 10 das mãos de Eurico em seu retorno (Foto: Reprodução)

FELIPE

Felipe voltou ao Vasco somente em 2010. Na época, o atual diretor técnico recebeu a camisa 6 das mãos de Pedrinho e foi recepcionado por cerca de 1.500 vascaínos. O lateral-esquerdo foi um dos principais jogadores na campanha que culminou com o título da Copa do Brasil.

Felipe é o diretor técnico do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

ALEX TEIXEIRA

Em caso parecido com o de Coutinho, Alex Teixeira abriu mão de muita coisa para poder voltar ao Vasco. E por amor. O atacante foi importante na campanha para o retorno à elite do futebol brasileiro, sobretudo, por garantir uma grande vitória sobre o Operário.

No início da "Era SAF", Alex Teixeira teve espaço sob o comando de Maurício Barbieri e era um dos destaques do time. O meia-atacante foi escanteado com a chegada de Ramón Díaz e deixou o clube depois de marcar seis gols em 50 partidas.

Alex Teixeira também foi recepcionado com grande festa da torcida em São Januário (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Philippe Coutinho foi apresentado pelo Vasco nesta quinta-feira (11). O meia-atacante já está regularizado e pode estrear pelo Cruz-Maltino na próxima rodada, contra o Atlético-GO.