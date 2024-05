Título do sub-15 do Vasco é reflexo de trabalho desenvolvido na base

Vasco conquistou a Nike Premier Cup (Foto: Dhavid Normando/Fotojump)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 18:56 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 29/05/2024 - 20:00

O Vasco conquistou um título inédito no último final de semana. A vitória sobre o Palmeiras fez com que o Cruz-Maltino conquistasse a Nike Premier Cup.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A conquista é fruto do trabalho de toda a base, que é comandada por Rodrigo Dias. O dirigente vibrou com o título e revelou os objetivos do clube.

- O Vasco entra em todas as competições para ser campeão e é importante que os atletas tenham este espírito vencedor desde novos, tenham essa mentalidade vencedora, mas a nossa metodologia vai muito mais além do que ganhar títulos. Nosso principal objetivo é fornecer atletas de qualidade formados na nossa Base para a equipe profissional, assim como conseguimos este ano promover JP, Leandrinho, Lucas Eduardo, Estrella e Phillipe Gabriel no elenco principal. Tenho certeza que estes atletas estão no caminho certo para que possam, no futuro, dar alegrias ao torcedor vascaíno. A infraestrutura que o Vasco oferece tem sido crucial para que os resultados ocorram dentro de campo - disse Rodrigo Dias, gerente de futebol da base do Vasco.

Vasco fez uma campanha invicta na competição (Foto: Dhavid Normando/Fotojump)

Além disso, das seis partidas, o Vasco só sofreu gols em um jogo. Na ocasião, o Cruz-Maltino empatou com o Bahia em 2 a 2.

O técnico Iggor Costa também comentou sobre o trabalho no comando do Vasco.

- Preciso destacar o comprometimento, a dedicação, a superação dos atletas e, principalmente, das pessoas que estão envolvidas neste trabalho. Muita gente está diretamente conosco quando os jogos acabam para recuperar os atletas, deixando-os prontos o máximo possível para o próximo dia. Esses pontos são muito importantes para a manutenção do bom desempenho. É uma competição única na vida desses garotos de 15 anos. Ela é muito especial para quem participa, pois só terão essa oportunidade na fase de formação - afirmou Iggor Costa.

A campanha do Vasco terminou de sem derrotas. Ao todo, o Cruz-Maltino venceu quatro partidas e empatou duas vezes.