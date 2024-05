Pedrinho revela reunião do Vasco por Philippe Coutinho

Copiar Link

Pedrinho tem participado ativamente do planejamento do futebol em conjunto com diversas frentes da SAF. O dirigente se encontrou com Álvaro Pacheco Pedro Martins na noite desta terça-feira (28) e também revelou que fará uma reunião com Philippe Coutinho. O meia-atacante está muito próximo de ser repatriado pelo Vasco. A declaração foi dada após a audiência pública na Barra da Tijuca, nesta quarta-feira (29), sobre o projeto da reforma de São Januário.

O Coutinho causa um alvoroço, na minha casa também, meu filho me pergunta todo dia. Ele tem um contrato com o Aston Villa, o mais importante é que ele tem o interesse de vir e nós temos o interesse de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida do Vasco. Não é um movimento fácil. Após o clássico, eu vou encontrar com ele e teremos uma direção maior. Até agora foram conversas por telefone. Vamos entender a realidade e pensar no próximo passo — revelou Pedrinho, presidente do Vasco. E completou falando sobre o encontro com Álvaro Pacheco:

- Com o Pedro eu já tenho tido um contato mais próximo. O Pacheco é um cara super educado, carismático, mostrou ser um grande conhecedor de processos de treinamentos e de jogos. Mostrei para ele um pouquinho, dentro da minha visão, o que o torcedor do Vasco espera em termos de trabalho. Tendo um time maravilhoso ou não, não tem como prometer o que vai conseguir, a única coisa que precisa se comprometer é ser competitivo, lutar e honrar dentro de uma ideia de jogo.

- Fazer com que a arquibancada se sinta contagiada com o que acontece em campo. Não é uma receita fácil. Você pode investir R$ 10 milhões e isso não quer dizer que vá ser campeão, mas dentro de campo tem sinais que mexem com a torcida. O maior sinal para a torcida do Vasco é o comprometimento com a camisa. Falei um pouco da minha história, ele falou a dele. Dei tranquilidade em meio ao processo que está acontecendo, disse que quem está trabalhando não vai ser afetado. E falei da importância desse clássico.

O clássico contra o Flamengo será marcado pela estreia do técnico Álvaro Pacheco. O Vasco enfrenta o seu maior rival às 16h deste domingo (2), no Maracanã.

MAIS RECURSOS PARA O FUTEBOL

- Nós temos um sócio, respeitamos muito isso, estamos entendendo o cenário jurídico e nos preparando para todas as situações. O Vasco precisa de receitas e de investimento, seja de patrocínio, do retorno dos sócios, de um próximo investidor… A gente tem que conversar com o mercado para estruturar o Vasco. (Ida a São Paulo foi para reunião com Crefisa?) A minha ida a São Paulo é comum, vou pra lá há muito tempo, conversar com investidores, possibilidades de patrocínios, para aumentar a receita do Vasco. Espero organizar o Vasco para não sofrer financeira ou esportivamente.

APORTE EM SETEMBRO?

- A princípio, não. Com a liminar não existe a possibilidade do aporte, mas o jurídico pode falar melhor sobre isso. O aporte não influenciaria em contratações, estrutura de CT… Se acontecesse seria para sanar as dívidas que o clube fez. O impacto não seria o que as pessoas esperavam.

REFORÇOS

