Reforma de São Januário: Pedrinho encontra com vereadores e discute pontos da modernização do estádio do Vasco

Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 19:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Pedrinho, presidente do Vasco, se reuniu com na Câmara dos Vereadores, nesta segunda-feira (28), ao lado do arquiteto Sérgio Dias, para esclarecer ao parlamentares dúvidas em relação ao plano da modernização de São Januário. Representantes da Prefeitura do Rio também marcaram presença.

O encontro foi realizado antes da segunda audiência pública, que será na Barra da Tijuca. O bairro é o maior receptor do potencial construtivo. Vale lembrar que ainda será realizada mais uma, com data a ser marcada, em São Januário, com a participação dos moradores da Barreira do Vasco.

Nesta segunda-feira (27), os vereadores aprovaram o parecer conjunto de 17 comissões. Isso faz com que a tramitação do projeto seja reduzida em oito meses.

- Esse projeto é importante não só para os vascaínos, mas também para os moradores da Barreira do Vasco e para toda a cidade do Rio. Conseguimos uma economia de tempo enorme com esse parecer conjunto - disse o vereador Pedro Duarte.

A audiência pública na Barra da Tijuca será às 10h desta quarta-feira, na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca.

Cronograma até a sanção do potencial construtivo (Foto Divulgação)