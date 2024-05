Vasco trabalha de maneira unificada em diversas frentes em prol de dias melhores

Vasco associativo é o acionista majoritário da SAF (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 29/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar do imbróglio judicial envolvendo o associativo e a 777 Partners, o Vasco tem trabalhado de maneira unificada em busca de dias melhores e para dar alegrias ao torcedor. Prova disso é a tentativa de repatriar Philippe Coutinho, cria de São Januário que está próximo de um acerto com o clube.

Com a 777 Partners em cena, a relação era mais fria e a sensação de quem olhava de fora era de distanciamento entre as partes. A decisão judicial fez com que o Vasco associativo assumisse o controle da SAF.

Com isso, Pedrinho pôde se aproximar, participar e ajudar mais da SAF. O presidente do Vasco mantém contato frequente com o CEO Lúcio Barbosa e o diretor de futebol Pedro Martins.

O Pedrinho tem feito contatos comigo e com a SAF, olhando para o bem do Vasco, independente de batalhas jurídicas. Tem questionado sobre o planejamento, temos passado todas as informações para ele. O Vasco já tinha um planejamento que vem sendo executado. Qualquer mudança de rota será feita em conjunto com o CRVG e todos os envolvidos nessas decisões — afirmou Pedro Martins após o Conselho Técnico Extraordinário na sede da CBF

Quando se trata de Philippe Coutinho, Pedrinho foi diretamente em pessoas próximas ao meia-atacante. Já Pedro Martins conversou com os representantes. No momento, o que impede o retorno do jogador é a rescisão com o Aston Villa, da Inglaterra.

Thiago Alcântara foi sondado pelo Vasco (Foto: Paul Ellis/AFP)

Philippe Coutinho não foi o único grande nome a ser trabalhado por Pedrinho. Segundo informações apuradas pelo Lance!, o meia Thiago Alcântara, filho de Mazinho, que foi ex-jogador do Vasco e da Seleção Brasileira, chegou a receber uma sondagem do Vasco. No entanto, é um negócio improvável de acontecer em razão da vontade do jogador de ainda permanecer na Europa, do alto salário do astro e da condição física do atleta.

Thiago Alcântara jogou apenas cinco minutos na temporada 2023/2024.

- Nunca foi minha intenção retomar o futebol. Sempre usei as palavras colaborar e contribuir. Tudo que eu possa vir a indicar futuramente, eu indiquei para a 777 lá atrás. Indiquei membros para a comissão técnica, jogadores com números financeiros bons e capacidade técnica acima da média, acreditando que eles tinham dinheiro, por que eu faria isso se quero o mal da 777? Indiquei profissional que hoje serve à seleção brasileira (Rodrigo Caetano) para ser diretor. Sempre quis o bem do Vasco - afirmou Pedrinho em coletiva.

Pedro Martins é o diretor executivo de futebol do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Na última semana, a Justiça do Rio teve um movimento favorável ao Vasco associativo ao manter a liminar obtida em primeira instância. Dentro das quatro linhas, o Cruz-Maltino volta a campo neste domingo (2), às 16h, para fazer um clássico. O rival será o Flamengo pela 7ª rodada do Brasileirão.