Corinthians x Vasco terá operação especial devido à rivalidade e confusão em Itaquera

Corinthians e Vasco se enfrentam no próximo sábado (5), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá uma operação especial das forças de seguranças devido à rivalidade entre as torcidas organizadas dos clubes e confusões que ocorreram no último ano.

A Força Jovem, torcida do Vasco, é aliada da Mancha Verde, do Palmeiras, e tem forte rivalidade com a Gaviões da Fiel, maior organizada do Corinthians. As partidas entre os times são vistas como jogos de risco, e sempre geram mobilização da polícia.

Na última temporada, o Timão venceu o Vasco por 3 a 1, na Neo Química Arena, no dia 24 de novembro. Antes do duelo, a Neo Química Arena registrou cenas de confusão nos arredores do estádio em Itaquera.

Confusão em Itaquera

Torcedores do Corinthians armaram uma emboscada contra vascaínos nas proximidades do setor destinado à torcida visitante. Com a chegada da Polícia Militar, os corintianos fugiram pelo estacionamento da Neo Química Arena em direção à Radial Leste, avenida que fica nos arredores do estádio. Na confusão, dois policiais e sete torcedores do Timão ficaram feridos.

A briga envolveu cerca de 300 pessoas. Uma pessoa foi presa e oito pessoas foram detidas e encaminhadas ao Jecrim (Juízado Especial Criminal), o posto policial localizado na Neo Química Arena. Um dos envolvidos foi preso devido a um mandado de execução penal em aberto descoberto por autoridades que aturaram no caso.

Rivalidade

A Força Jovem é aliada da Mancha Verde e tem uma sede na rua Turiassú, sede da organizada palmeirense em frente ao Allianz Parque. Por isso, o jogo é considerado de risco tanto no Rio de Janeiro, em São Januário, quanto em São Paulo.

Representantes do Corinthians afirmam que a segurança será reforçada no ponto de vista de segurança para evitar briga de torcidas antes do duelo.



Neo Química Arena terá uma operação de segurança reforçada para duelo entre Corinthians e Vasco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Organizada do Vasco de volta após 12 anos

O Vasco viu a maior torcida organizada do clube voltar para a arquibancada na primeira rodada do Brasileirão. Após uma punição de 12 anos sem poder entrar em estádios de maneira uniformizada.

Na vitória sobre o Santos, a Força Jovem pôde entrar em São Januário usando vestimentas, bandeiras e adereços que remetessem à torcida. Antes da bola rolar, membros da torcida hastearam bandeiras. O "bandeirão do Eddie", símbolo da organizada, também foi estendido na arquibancada.

