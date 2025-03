Técnico do Vasco, Carille se posiciona sobre caso de racismo de Luighi: ‘Não tem que chorar’

Fábio Carille se posicionou sobre o caso de racismo sofrido por Luighi no duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20. O comandante do Vasco desejou forças ao jovem atacante, mas pediu para que o atleta levantasse a cabeça.

- Quanto mais se fala, dá mais força... Muita gente já falou, não dá pra aceitar. Isso está acontecendo há tanto tempo, falam de tomar posições e não tomam. A gente só lamenta. A única coisa que eu falo para ele é que não tem que chorar não. Levanta a cabeça e segue. Chorar, muitas vezes, mostra um sentimento de fraqueza. Fraco é quem fala, quem faz. Sendo bem curto, que ele tenha força e encare de frente esses problemas, mostrando que ele é uma pessoa forte, que tem que seguir a vida e não se abater com esses detalhes.

Na história, o Vasco foi um dos clubes pioneiros no Brasil a lutar pela presença do negro em um esporte dominado por membros da elite no início do Século XX. O Cruz-Maltino se posicionou em defesa de Luighi e se solidarizou com o jovem do Palmeiras.

Devido ao caso de racismo, o Palmeiras pediu a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20. O clube paraguaio enviou uma carta à Leila Pereira com um pedido de desculpas e prometeu que fará de tudo para identificar e punir o autor do crime.

A Conmebol ainda não tomou uma decisão em relação a uma punição mais severa ao Cerro Porteño, que tem jogo marcado para este domingo (9) diante do Blooming. No mesmo dia, Palmeiras e Luighi entram em campo para encarar o Independiente del Valle.

