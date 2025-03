Carille revela cobrança aos jogadores e responde críticas da torcida do Vasco

Técnico do Vasco, Fábio Carille revelou uma cobrança feita aos jogadores ao fim do segundo jogo da semifinal do estadual contra o Flamengo. O comandante afirmou que os atletas tiveram erros técnicos inaceitáveis para quem veste a camisa do Cruz-Maltino.

- Cobrei que a parte de organização é da minha responsabilidade, mas parte técnica é da responsabilidade deles. A gente está tendo alguns erros simples que não podemos aceitar e muito menos eles, como atletas. Com a qualidade do adversário, a bola fica mais com o adversário e você passa a correr errado. O que precisamos melhorar é organização, parte técnica. Temos três semanas para trabalhar, adaptar os jogadores que estão chegando, fazer jogos-treinos e fazer nossa estreia no Campeonato Brasileiro de forma mais organizada e tecnicamente.

Fábio Carille também respondeu as críticas vindas dos torcedores do Vasco, que estão insatisfeitos com o trabalho desenvolvido no início do ano. O treinador afirmou confiar no que vem sendo desenvolvido e relevou a falta de paciência dos fãs.

- Eu estou muito confiante e sei bem o que quero e onde podemos chegar. É uma torcida que está machucada e temos que entender isso. Ainda mais vendo os três adversários da cidade conquistando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Essa falta de paciência não é de hoje, mas estou muito convicto com o que imagino e com o que penso.

Com a eliminação no Campeonato Carioca, o Vasco tem três semanas de preparação até a estreia do Brasileirão contra o Santos, no dia 30 de março. Na Copa do Brasil, o Cruz-Malltino só retorna aos campos em abril por conta da classificação à terceira fase do torneio.

