Show para celebrar aniversário do Vasco volta ao calendário do clube após 13 anos

Vasco fará show para celebrar os 126 anos do clube (Foto: Divulgação/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 12:17 • Rio de Janeiro (RJ)

Dono da história mais bonita do futebol, o Vasco da Gama irá resgatar depois de 13 anos um projeto autoral de comemoração de aniversário. O show “Vamos todos cantar de coração” retorna ao calendário do clube em 2024, desta vez para celebrar os 126 anos de fundação do Gigante da Colina.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A primeira edição aconteceu em 2011 e contou com a participação de consagrados artistas vascaínos, como Erasmo Carlos, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Luiz Melodia, Nelson Sargento, Dicró, Teresa Cristina, Fernanda Abreu e Sérgio Loroza, além de MC Charles, autor do Trem Bala da Colina, música que embalava a torcida cruzmaltina naquele momento.

Em 2024, o show “Vamos todos cantar de coração” fará uma homenagem aos primeiros participantes que se foram e trará uma nova seleção de artistas, dessa vez investindo na diversidade musical, com ritmos que embalam os torcedores cruzmaltinos em todas as regiões do país, valorizando a grandeza nacional do Vasco da Gama.

A line-up do show de aniversário dos 126 anos do Vasco já está fechada e traz nomes como Lexa, Teresa Cristina, BK’, Kevin O Chris, Delacruz, Tico Santa Cruz, Gabi Melim, Sambarreira, Sérgio Loroza, Junior Vianna, Luiza Andrade, Bob Rum e Chico Chico. Donos do hit do momento “A Barreira vai virar Baile”, MC Darlan e Miguel Misso também serão atrações.

Além das atrações confirmadas, entretanto, o evento terá outros convidados especiais. Os nomes serão revelados no dia do show.

O evento também vai será repleto de homenagens a ídolos do Vasco. Além disso, terá uma edição da "Expo Vasco", onde o torcedor tem a chance de ver itens históricos do clube de perto.

Os camarotes e mesas master já estão esgotados. Para os demais setores, o segundo lote está virando.

Evento de comemoração dos 126 anos do Vasco contará com várias personalidades vascaínas (Foto: Divulgação/Vasco)

SERVIÇO DO EVENTO:

Show Vamos todos cantar de coração

Data: 21 de agosto de 2024

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21 horas

Abertura dos portões: 19 horas

Ingressos: uhuu.com/evento/rj/rio-de-janeiro/vamos-todos-cantar-de-coracao-13479