Jornalistas se surpreendem com erro de Paulo Henrique, do Vasco: 'Bizarro'
Gol contra botou Tricolor a frente no placar
O lateral do Vasco Paulo Henrique rebateu contra o próprio gol e colocou Fluminense a frente no placar no jogo de volta da semifinal. O Tricolor precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis.
Depois de um começo equilibrado entre Fluminense x Vasco no Maracanã, Cannobio cruzou e Everaldo acertou a trave. No rebote, Paulo Henrique, da Seleção Brasileira, chutou contra o próprio gol e abriu o placar para o Tricolor.
Fluminense e Vasco disputam vaga na final da Copa do Brasil
- O classificado de Fluminense e Vasco enfrenta Corinthians ou Cruzeiro na final da Copa do Brasil, nos dias 17 e 21 de dezembro.
- No jogo de ida, o Vasco venceu o Fluminense por 2x1 no Maracanã, e tem a vantagem do empate para se classificar à final. O Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis.
- Pelas quartas de final, o Fluminense perdeu para o Bahia por 1x0 na Casa de Apostas Arena Fonte Nove e venceu por 2x0 no Maracanã. O Vasco se classificou com dois empates como Botafogo em 1x1 e uma vitória por 5x3 nos pênaltis.
- Nas oitavas de final, o Fluminense venceu o Internacional por 2x1 no Beira-Rio e empatou em 1x1 no Maracanã. O Vasco empatou com o CSA em 0x0 no Rei Pelé e venceu por 3x1 em São Januário.
- Na terceira fase, o Fluminense venceu a Aparecidense por 1x0 no Maracanã e 4x1 no Mané Garrincha. O Vasco se classificou com dois empates com o Operário em 1x1 e com uma vitória por 7x6 nos pênaltis.
- Pela segunda fase, o Fluminense venceu o Caxias por 2x1 no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O Vasco venceu o Nova Iguaçu por 3x0 no Estádio Nilton Santos.
- Na primeira fase, o Fluminense venceu o Águia de Marabá por 8x0 no Mangueirão, em Belém. O Vasco venceu o União Rondonópolis por 3x0 no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
