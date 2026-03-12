menu hamburguer
Veja gol em Vasco x Palmeiras: Flaco López abre o placar em São Januário

Equipes se enfrentam pela 5ª rodada do Brasileirão

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/03/2026
20:17
Flaco López em ação durante Vasco x Palmeiras, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)
Flaco López em ação durante Vasco x Palmeiras, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)
O Palmeiras abriu o placar no confronto contra o Vasco, desta quinta-feira (12), em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Flaco López foi o responsável por abrir o placar no confronto entre as equipes.

O gol aconteceu no final do primeiro tempo. O cronômetro marcava 40 minutos, quando o argentino realizou um jogada individual pela ponta esquerda. Após cortar dois marcadores, o camisa 42 cortou para dentro e acertou um belo chute.

A bola parou na bochecha da rede do gol de Leonardo Jardim, que não teve chances de defesa no lance. Veja o gol de Flaco López abaixo:

