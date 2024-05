Vasco renova com atacante destaque da base

GB renovou contrato com o Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)







20/05/2024

O Vasco acertou a renovação do atacante GB até dezembro de 2028. O jogador chegou ao Cruz-Maltino quando tinha nove anos, em 2014, e é de uma geração vitoriosa na base da Colina Histórica.

Ao todo, GB levantou as taças da Copa Brasileirinho sub-14, Campeonato Carioca sub-17 em duas oportunidade, além de chegar nas finais do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil sub-17.

GB contou a emoção da extensão do vínculo com o Vasco.

- O Vasco é a minha casa e estou muito feliz de renovar o contrato que, quando chegar ao fim, já terei 13 anos de clube. Realizei o sonho de estrear pelo profissional e quero realizar muitos outros sonhos com esta camisa. O Vasco me dá as melhores condições para a minha formação e sou muito grato ao clube por acreditar em mim - disse GB. E completou Rodrigo Dias, gerente da base do Vasco:

- O GB é um atleta extremamente talentoso que vem sendo lapidado nas categorias de base. Um atleta que conhece e vive o Vasco desde os seus 9 anos e que vem desfrutando das melhorias no clube para a sua formação e, em breve, vai poder representar a equipe profissional. Ele é o sexto jogador do Sub-20 que renovamos o contrato desde dezembro, valorizando um ativo do clube e garantindo a sua permanência em São Januário.

