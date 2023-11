- Um centroavante goleador que a gente tem, meu jogo encaixa com o dele. O Pec é muito agudo, mas joga pela esquerda. Como eu busco a linha de fundo, eu costumo ver a movimentação dele e isso dá um encaixe perfeito com o meu jogo. Todo dia ele me pergunta como estou. A esposa dele me perguntou quando eu voltaria. Então não vejo a hora de voltar para dar assistência para ele.