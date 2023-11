"Com relação ao Chamamento Público para o Termo de Permissão de Uso (TPU) provisório do Maracanã, com duração de até um ano, o Vasco da Gama informa que apresentou na semana passado um pedido de impugnação do edital ao governo do estado. A análise feita pelo Vasco mostrou que os termos do chamamento impedem a participação dos parceiros privados do Vasco no processo e também inabilitam a participação do próprio clube através de exigências descabidas que apenas o atual permissionário precário consegue atender.

Nessa quarta-feira, o Vasco da Gama recebeu resposta formal da Comissão de Licitação do governo do estado informando do indeferimento do pleito de impugnação do edital e não acatando nenhuma das sugestões que poderiam garantir a habilitação do Vasco da Gama e outros interessados em participar do certame.

Diante dessa situação, o Vasco da Gama informa que declinou de participar referido Chamamento Público para o próxima TPU, não concordando em participar de um processo que não garante isonomia e impessoalidade entre os contendores e direciona o resultado. O Vasco irá se concentrar, junto com seus parceiros, para apresentar a melhor proposta para a concessão de 20 anos do Maracanã na Concorrência Pública ora em curso."