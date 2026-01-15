Cuesta revela conversa do elenco do Vasco com Rayan sobre possível saída: 'Muito tempo'

Autor de um dos gols da vitória por 4 a 2 do Vasco sobre o Maricá nesta quinta-feira (15), Carlos Cuesta revelou conversas do elenco cruz-maltino com Rayan. O atacante, que balançou a rede adversária duas vezes, tem proposta do Bournemouth e está próximo de deixar o clube.

Segundo o zagueiro, o grupo pediu para o atacante de 19 anos continuar no Gigante da Colina. Além disso, o colombiano afirma que o jovem tem muito o que melhorar e tempo para ir à Europa depois.

— Falamos um pouco com o Rayan. Ele sabe que é muito importante para este time e nós queremos que ele fique aqui conosco. A torcida também está pedindo para que ele nos acompanhe este ano, porque temos a esperança de conseguir grandes coisas, e ele é um jogador que nos ajuda muito — afirmou Cuesta em entrevista ao "SporTV".

— São conversas muito diretas, queremos que ele esteja aqui, falamos que ele tem muito para melhorar e muito tempo para ir à Europa também. Mas sempre a decisão passa por ele, e nós queremos que ele fique conosco aqui neste ano porque é alguém que nos ajuda não só com gols, mas também com qualidade. Nós falamos para ele para ficar aqui, mas ao final é ele quem decide. Ele é alguém que ama as cores do Vasco. Sei que a decisão que ele tomar no final vai ser a que o seu coração lhe diz — completou.

Diniz acredita que permanência é melhor para Rayan

Antes da partida entre Vasco e Maricá, o técnico Fernando Diniz abriu o jogo sobre a possível saída de Rayan. Assim como Cuesta, o treinador acredita que a permanência seja melhor para o atacante seguir desenvolvendo seu futebol.

— Eu converso (com ele sobre o assunto). É uma coisa muito recente, eu vou falar o que eu penso: acho que, se o Rayan pudesse ficar um pouco mais aqui com a gente, seria bom para ele e bom para o Vasco. Rayan tem um potencial imenso, está começando a se descobrir como jogador. Ele tem tudo para ser um dos grandes destaques do futebol internacional, não só do futebol brasileiro. Acho que a permanência dele, para ter um pouco mais de tempo aqui, seria positiva para a carreira dele. Eu tenho muita confiança de que, se ele ficar aqui, vai fazer uma temporada mais brilhante que a passada e vai para a Europa mais pronto e com uma história mais bonita no Vasco e no futebol brasileiro — declarou Diniz ao Premiere.

