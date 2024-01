REFERÊNCIA EM GARY MEDEL

- Eu me identifico com o Medel. Jogamos quase na mesma posição, somos zagueiros e tenho muito a aprender com ele. É um jogador muito experiente e com o passar dos dias vou aprender muita coisa com ele porque é um exemplo a ser seguido. Jogador muito bom, que sempre treina da melhor maneira e conversa com os mais jovens. É um capitão respeitável e espero aprender muito com ele.