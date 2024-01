No início de 2023, o Vasco fechou contrato de dois anos com a Pixbet, no valor R$ 22 milhões por temporada (R$ 22 milhões ao total). Ao observar as novas movimentações no mercado, sentou com a patrocinadora para reavaliar o montante, mas sem sucesso. Desta forma, o Cruz-Maltino encaminhou a rescisão do acordo.