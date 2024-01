O zagueiro paraguaio iniciou a carreira no Guaraní, clube do seu país, mas se destacou no River Plate. Pelo clube argentino, foi bicampeão argentino, além de conquistar a Recopa Sul-Americana, a Supercopa Argentina e a Copa da Argentina. Em 2023, perdeu espaço na equipe e foi emprestado ao Tigre, no qual disputou 12 jogos.