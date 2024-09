Vasco tem desfalques desde o Carioca; veja histórico de lesões em 2024

Rafael Paiva comanda o Vasco da Gama (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







09/09/2024 - Rio de Janeiro

O Departamento Médico do Vasco não está vazio desde o início deste ano. A última vez em que o Cruz-maltino teve todo seu elenco à disposição foi no dia 28 de janeiro, no jogo contra o Bangu, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Neste momento, além Adson, que passou por cirurgia por conta de uma fratura na tíbia da perna direita na última quarta (4), Paulinho e Jair ainda estão em recuperação por graves lesões nos joelhos direito e esquerdo, respectivamente.

Guilherme Estrella também está no DM do Vasco, depois que foi submetido a uma cirurgia do menisco do joelho direito. Ele sentiu no clássico contra o Botafogo, no dia 29 de junho, e foi substituído aos 13 minutos do primeiro tempo, e a expectativa é de retorno para o próximo mês.

Departamento Médico do Gigante da Colina não está vazio desde o início do ano (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja o levantamento do "ge" das lesões do elenco do Vasco na temporada:

Paulinho: 28/01/24 - Ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito

Jair: 04/02/24 - Ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo

Payet: 02/04/24 - Entorse de grau 1 no ligamento colateral medial do joelho direito

Hugo Moura: 01/05/24 - Entorse no tornozelo direito

Keiller: 04/05/24 - Desconforto no joelho direito

Rossi: 02/06/24 - Dores na região adutora da coxa direita

Praxedes: 02/06/24 - Lesão na coxa direita

Payet: 10/06/24 - Lesão na coxa direita

Robert Rojas: 13/06/24 - Corte na cabeça - protocolo de concussão

João Victor: 29/06/24 - Lesão parcial do ligamento colateral lateral do joelho direito

Guilherme Estrella: 29/06/24 - Problema congênito no menisco do joelho direito

Payet: 03/07/24 - Edema no músculo posterior da coxa esquerda

Robert Rojas: 07/07/24 - Corte na cabeça - protocolo de concussão

Alex Teixeira: 03/08/24 - Lesão na coxa direita

Philippe Coutinho: 05/08/24 - Lesão na coxa esquerda

Maicon: 10/08/24 - Edema na coxa direita

Adson: 26/08/24 - Fratura por estresse na tíbia da perna direita