Pelo Vasco, Philippe Coutinho reencontra o Flamengo no clássico deste sábado (15). Na última vez que jogou contra o maior rival, o meia foi responsável por evitar uma derrota do Cruz-Maltino.

Como diz o samba de 1998 da Unidos da Tijuca, "o meu sonho de menino, quis assim o meu destino", ao marcar contra o Flamengo, Philippe Coutinho cumpriu uma profecia. Em 2008, em entrevista à Band, o meia disse que queria balançar a rede do rival no Maracanã.

- É um sonho jogar lá. De vez em quando eu ia lá para assistir, mas agora posso realizar o sonho de estar no gramado. Meu sonho sempre foi jogar lá e marcar um gol contra o Flamengo no Maracanã - afirmou Coutinho. E completou:

- Não pensei na comemoração. Mas meu sonho é jogar contra o Flamengo no Maracanã e marcar um gol.

Na época, Philippe Coutinho não vivia a melhor fase com a camisa do Vasco. O gol foi o primeiro do meia no retorno ao clube que o revelou. Na jogada, Rayan puxou contra-ataque e passou para Emerson Rodríguez, que tocou para Puma Rodríugez. O lateral-direito cruzou na medida para o camisa 11, que saiu do banco de reservas, deixar tudo igual no Maracanã.

Coutinho não foi relacionado para encarar o Sampaio Corrêa. O meia tinha sido diagnosticado com um edema na coxa esquerda. A tendência é que o meia seja novidade para o clássico.

Coutinho marcou o primeiro gol no retorno ao Vasco contra o Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Vasco e Flamengo fazem o clássico carioca da 10ª rodada do campeonato estadual. A bola rola às 21h45 deste sábado (15), no Maracanã.