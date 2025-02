O Vasco terá uma dura sequência pela frente nos próximos três jogos. Inclusive, o Cruz-Maltino vai selar o destino em ambas as competições que vai disputar: Campeonato Carioca e a Copa do Brasil.

Nas duas últimas rodadas do Carioca, o Vasco fará dois clássicos. O primeiro contra o Flamengo e o segundo contra o Botafogo. Entre os rivais, o Cruz-Maltino entra em campo para disputar a primeira fase da Copa do Brasil, contra o União Rondonópolis.

Sem vencer há três jogos, o Vasco segue dependendo de si para avançar às semifinais do Carioca. Para isso, deve precisar de uma vitória e um empate para se classificar.

Se o Vasco não vencer o Flamengo, o clube tem grandes chances de terminar a rodada fora da zona de classificação para as semifinais do Carioca. O Cruz-Maltino tem um ponto a mais que o Nova Iguaçu, primeiro time fora do G4 da competição.

Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado (15), às 21h45, no Maracanã. O clássico é válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. A última vitória cruz-maltina foi em 2023, quando Puma Rodríguez balançou a rede para garantir 1 a 0 contra o rival.

Carille fará mais dois clássicos pelo Vasco entre as próximas três partidas (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Copa do Brasil tem novo regulamento

Vasco e União Rondonópolis disputam uma vaga para a segunda fase da Copa do Brasil na terça-feira (18). A competição conta com um novo regulamento.

Apesar do jogo único estar mantido, o visitante não conta mais com a vantagem do empate. Ou seja, o Vasco tem que vencer o União Rondonópolis para avançar na Copa do Brasil. Se empatar, a classificação será decida nos pênaltis.

Os times se enfrentarão no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O União Rondonópolis alegou problemas financeiros e vendeu o mando de campo.