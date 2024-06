Álvaro Pacheco ainda não venceu no comando do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 18/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

JP e Victor Luís foram duas gratas surpresas ao torcedor do Vasco pelas atuações no empate com o Cruzeiro. Com isso, Álvaro Pacheco ganha dois "reforços caseiros" até a abertura da janela de transferências no meio do ano.

JP é um meia de 19 anos formado pelo Vasco. A cria foi escolhida para jogar no lugar de Juan Sforza, que estava suspenso por receber o terceiro cartão amarelo.

No primeiro tempo, JP fez uma partida discreta. Completamente o oposto da segunda etapa, quando o meia cresceu de produção e se soltou em campo.

Victor Luís foi contratado para ser reserva de Lucas Piton e também fez a sua estreia como titular do Vasco. O lateral-esquerdo foi um dos jogadores que mais desarmou na partida. Ao todo cinco desarmes. E também foi o atleta com mais passes (45).

Com jogos de três em três dias eu vou precisar do elenco todo. Hoje, jogam uns. Amanhã, outros. Importante é a atitude que eles têm e a capacidade de morrer pelo Vasco, e hoje mostraram. Os jogadores que entraram, e outros que não entravam há muito tempo — disse Álvaro Pacheco em coletiva após o empate com o Cruzeiro

- (O JP) foi crescendo ao longo do jogo, principalmente durante o primeiro tempo, e muitas das vezes ele estava fugindo de onde deveria estar. No segundo tempo, corrigiu isso, passou a ter mais capacidade de intervenção e ter mais bola. Começou a procurar os espaços que Galdames e Zé estavam a procurar. Jovem em quem acreditamos, acreditamos que vamos melhorar.

- O Victor não joga há muito tempo, o JP que não tinha sido titular. Os jogadores que entraram, a envolvência que deram. É isso que estamos construindo. Não há titular nem suplente, tem jogador disponível para morrer pelo Vasco.

Atuações de JP e Victor Luís foram gratas surpresas no Vasco (Fotos: Leandro Amorim/Vasco)

Na próxima rodada, o Vasco volta a entrar em campo contra o Juventude. O Cruz-Maltino viaja até Caxias do Sul, onde vai enfrentar o Alviverde às 20h de quarta-feira (19), no Alfredo Jaconi.